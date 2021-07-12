العباني: 30 مليار صرفت قبل اعتماد الميزانية والشموع تنير بيوت الليبيين

أكد عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن الميزانية حق يراد به باطل، مشددا على أن البرلمان يرفض أسلوب لي الذراع.

العباني، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “الميزانية حق أُريد به باطل، البرلمان يرفض لي الذراع”.

وأضاف: “شروط شكلية وموضوعية يجب أن تتوفر للميزانية، كي يمكن أن تكون قانونا، الصرف مستمر، ثلاثون مليارا صُرفت قبل اعتماد الميزانية والشموع تنير بيوت الليبيين، عاش الدبيبة”.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس النواب في جلسة مهمة، الاثنين، لحسم ملفات عدة على رأسها مشروع الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، الذي لم يتم الاتفاق عليه منذ أشهر، وسط دعوات لوضع بدائل إن استمر الخلاف بشأنه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

