اليوم: مجلس النواب يستأنف جلساته للبت في مشروع قانون الميزانية

مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية في مدينة طبرق للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق الأسبوع الماضي.

وكان المجلس قد واصل الأسبوع الماضي مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م حيث عُقد اجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، حيث تقرر التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

2- دعوة كافة السادة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل