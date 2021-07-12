الميزانية وكيفية انتخاب الرئيس.. أبرز مناقشات مجلس النواب اليوم

يجتمع البرلمان الليبي من جديد، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل والخلافات الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية، في جلسة عامة بمدينة طبرق، يناقش فيها كذلك مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة، الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب عدم توصل النواب والحكومة إلى توافق حول بنود الميزانية وقيمتها.

وكان البرلمان فشل لـ5 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و 4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.

وتواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.