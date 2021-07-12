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«الأرصاد الليبية»: استمرار الاعتدال في درجات الحرارة بالشمال

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء في ليبيا، متوقعا أن يستمر الاعتدال على درجات الحرارة في مدن الشمال.

وقال تقرير صادر عن المركز: “الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد استمرار الاعتدال على درجات الحرارة في مدن الشمال مع بعض الارتفاع للرطوبة النسبية على السواحل ليوم الغد”.

وأضاف “يومي الثلاثاء والأربعاء تكون درجات الحرارة أكثر ارتفاعا على الشمال الغربي من هذا اليوم، لتعود إلى الاعتدال يوم الخميس”.

وتوقع التقرير أن يشهد الجنوب الغربي رياح شمالية تعمل على تلطيف درجات يوم الاثنين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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