توقعات طقس ليبيا خلال اليوميْن القادميْن

نشر المركز الوطني تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وبحسب الملخص العام؛ تبقى درجات الحرارة معتدلةً اليوم على أغلب مناطق الشمال، مع رطوبةٍ نسبيةٍ عاليةٍ على المناطق الساحلية، وتسجّل الحرارة ارتفاعًا نسبيًا في اليوميْن القادميْن على مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي توقعات المركز للأحوال الجوية على مختلف المناطق:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ، وتبقى الرطوبة عاليةً نسبيًا هذا اليوم على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحوّل يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34 – 36) مْ على الدواخل وتسجّل ارتفاعًا نسبيًا في اليوميْن القادميْن على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور سحب عابرة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين (35 – 40) مْ على الدواخل.

الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور سحب عابرة.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (39 – 42) مْ.

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