الدبيبة يبحث استكمال المشاريع  المتعثرة ببلدية البيضاء

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع عميد بلدية البيضاء، علي حسين، المشاريع المتعثرة والتي تم التعاقد عليها عن طريق الحكومة المؤقتة.

وبحسب المجلس البلدي البيضاء، عبر فيسبوك، تناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه سير عمل بلدية البيضاء ومن ضمنها المشاريع المتعثرة داخل البلدية منها مشروع العيادة رقم 6 بحي البيضاء الجديدة ومشروع طريق مزارع الغريقة، ومشروع طريق جسر وادي الكوف ومشروع مفترق الحوت.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء استعداده لحلحلة المشاكل مبديا رغبته لزيارة البلدية خلال الفترة المقبلة.