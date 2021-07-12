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طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 12 يوليو 2021

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 12 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقي درجات الحرارة معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية وتسجل الحرارة ارتفاع نسبي اليومين القادمين على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء صافية ، وتبقى الرطوبة عالية نسبيا هذا اليوم على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34 – 36) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع نسبي اليومين القادمين على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين (35 – 40) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية بوجه عام.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة.
•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: ما بين (39 – 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07).

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية التنبوات الجوية طقس السماء صافية السماء صافية السماء السماء 37 35 26 26 26 السماء السماء صافية السماء السماء زواره صبرا 23 23 24 23 طرابس السماء السماء زليتن نالوت السماء السماء صافية صافية 26 38 الزنتان 22 السماء 27 27 ترهونة السماء 35 35 26 24 24 25 ابونجیم رأسلأنوف اجدابيا السماء 23 22 30 السحب السما 22 22 30 طبرق الجغبوب صافبة غدامس أوبارى السماء السماء صافية طهور السماء السماء مرزق 33 32 29 ظهور عابرة 28 32 32 صافية السماء رئيس السرير تازربو الكفرة 29 مراجعة:- عبدالحکیم /01/3102م‏'‏

 

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