مراقبة التعليم بطرابلس توضح آلية تعليق الدراسة

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس، تعليق الدراسة بالمدارس التابعة للمراقبة «العام والخاص»، بالتنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز.

وجاء قرار تعليق الدراسة على النحو التالي:

▪ الصف الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي يعتبر يوم الأحد 11 يوليو 2021م هو نهاية العام الدراسي 2021م.

▪ صفوف النقل (السادس والسابع والثامن والأول ثانوي والثاني ثانوي بقسميه) تقتصر فقط على إجراء الامتحانات النصفية لمن لم يستكمل إجراءها، على أن يكون انصراف الطلاب فور الانتهاء من الامتحان.

▪ الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الثالث ثانوي بقسميه (الأدبي والعلمي) يعتبر في عطلة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

▪ أما باقي المعلمين يعتبرون كذلك في عطلة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

▪ يقتصر الحضور فقط للطاقم الإداري بالمدارس بأقل وتيرة.