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مراقبة التعليم بطرابلس توضح آلية تعليق الدراسة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس، تعليق الدراسة بالمدارس التابعة للمراقبة «العام والخاص»، بالتنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز.

وجاء قرار تعليق الدراسة على النحو التالي:

▪ الصف الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي يعتبر يوم الأحد 11 يوليو 2021م هو نهاية العام الدراسي 2021م.

▪ صفوف النقل (السادس والسابع والثامن والأول ثانوي والثاني ثانوي بقسميه) تقتصر فقط على إجراء الامتحانات النصفية لمن لم يستكمل إجراءها، على أن يكون انصراف الطلاب فور الانتهاء من الامتحان.

▪ الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الثالث ثانوي بقسميه (الأدبي والعلمي) يعتبر في عطلة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

▪ أما باقي المعلمين يعتبرون كذلك في عطلة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

▪ يقتصر الحضور فقط للطاقم الإداري بالمدارس بأقل وتيرة.

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التعليم تعليق الدراسة طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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