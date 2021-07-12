لجنة مكافحة «كورونا» في الواحات توضح أسباب زيادة الإصابات

أرجعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، فرع الواحات، ازدياد الإصابات منذ عيد الفطر إلى «عدم اكتراث» الأغلبية بالتنبيهات والتحذيرات من عدم الاختلاط، مع غياب الالتزام بالنصائح الوقائية.

وأشارت اللجنة إلى أن ما تعلنه من أعداد الحالات اليومية؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا، هي «أرقام حقيقية وليست كاذبة»، وانعكاس لعدد المسحات التي يحللها المختبر، حسب البيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، الإثنين.

وأوضحت أن الإصابات شملت مختلف الفئات العمرية، متابعة: «الكارثة الأكبر عدم تقيد المصابين بإجراءات الحجر الصحي؛ بل يمارسون حياتهم بشكل عادي، ولا يخافون على الآخرين».

اقرأ أيضا: الواحات تسجل 17 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وناشدت اللجنة المواطنين، مع قرب حلول عيد الأضحى، الالتزام تجنبًا للمزيد من الإصابات، مكملة: «المواجهة كبيرة ولم تنته، ونتوقع وصول السلالة الهندية (دلتا) الأشد فتكًا، فلا تكونوا بؤرة انتشار»، وطالبتهم بالحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والبقاء في والمنزل لدى الشعور بأي عرض، والمبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا