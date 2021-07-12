التيجاني يبحث التطورات الأمنية في تراغن والقطرون

ليبيا- بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني مع مديري أمن تراغن الساعدي أبو كليش والقطرون محمد إبراهيم إردي التطورات الأمنية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تدارس الثلاثة للأوضاع الأمنية داخل منطقتي تراغن والقطرون، واستعراض المشاكل التي تواجه مديريتي الأمن بهما وتذليلها لإنجاح سير العمل الأمني.

وأضاف البيان: إن الثلاثة تطرقوا لعدد من القضايا الأمنية بمناطق الجنوب، خصوصًا منطقة القطرون، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.

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