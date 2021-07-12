ليبيا تُسجّل 2,679 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و343 حالة تعافٍ

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض برصد 2,679 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، أمس الأحد.

وكشف المركز عن تسجيل 343 حالة تعافٍ من المرض، في حين فارق ثلاثة مرضى الحياة جراء تداعيات الإصابة.

جاء ذلك بحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الاثنين.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 206,769 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 181,203 حالات، إضافة إلى تسجيل 3,243 حالة وفاة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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