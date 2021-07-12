التعاون بمجال النفط والغاز.. محور اجتماع عون والسفير البريطاني

بحث وزير النفط والغاز المهندس محمد عون مع سفير بريطانيا لدى ليبيا التعاون المشترك في مجال النفط والغاز وسبل تعزيزها وإمكانيات توسيع مجالاتها.

خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس أكد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت محمد العبار ان الوزارة تعمل على تنفذ البرامج التدريبية والتطويرية، والدراسات الأكاديمية بمختلف المجالات بالهيئات والجامعات في المملكة المتحدة، لما لها من إمكانيات متقدمة، والشركات النفطية لديها خطط طموحة ترغب في تنفيذها.

وطالب العبار من السفير البريطاني العمل على تذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأذونات اللازمة لفتح آفاق تعليمية وتدريبية هامة لقطاع النفط.