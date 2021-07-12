رواندا: إفريقيا بحاجة إلى عودة ليبيا للعب دور محوري في حلحلة قضايا القارة

ليبيا- اجتمع القائم بأعمال السفير الليبي في مصر محمد عبد العالي مصباح بالسفير الرواندي غير المقيم في ليبيا ألفريد جاكوبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

بيان صحفي صادر عن السفارة الليبية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي احتضنه مقر سفارة رواندا بالقاهرة شهد إشادة جاكوبا بالتقدم الحاصل في ملف التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، ودعم القيادة السياسية لبلاده لحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد جاكوبا على حاجة إفريقيا إلى عودة ليبيا للعب دور محوري في حلحلة قضايا القارة، مؤكدًا عزمه زيارة ليبيا مجددًا للقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لتبادل الرؤى والأفكار المستمدة من التجربة الرواندية الرائدة في تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية والنهضة والتنمية في مختلف المجالات.

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