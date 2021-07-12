مدير “التطعيمات”: الطفرة الجديدة لكورونا وراء ارتفاع الإصابات خلال 10 أيام

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، إن الأيام العشرة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في ليبيا بسبب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وذكر سميو في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن عدد الإصابات في بعض المدن شهد ارتفاعا يفوق نسبة ستين بالمئة، مؤكدا ضرورة المضي في إعطاء أكبر عدد من اللقاحات الأولى والثانية للمواطنين، وتوريد كميات أكبر من اللقاحات.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أنهم في انتظار كميات جديدة من اللقاحات خلال الأيام القادمة من نوع استرازينكا وسبوتنيك إضافة إلى لقاح جونسون آند جونسون، وفق قوله.

هذا، وطالب الأحد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، بضرورة اتخاذ أقصى إجراءات التأهب لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد.

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