قعيم لـ القنصل الايطالي: لا بد من تسهيل منح المواطنين الليبيين تأشيرات السفر إلى إيطاليا

ليبيا – التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم في مكتبه بمدينة بنغازي القنصل الإيطالي في ليبيا كارلو باتوري لتدارس عدة ملفات مهمة.

ووفقًا لبيان صادر عن قعيم طالعته صحيفة المرصد، فقد بحث الجانبان العلاقة المهمة على جميع الأصعدة بين البلدين، مؤكدين أن ليبيا وأمنها من أبرز أولويات إيطاليا، فيما أشار باتوري لتفهم بلاده للوضع الراهن وعملها على تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لحلحلة المشاكل والعراقيل لمحاربة الهجرة غير الشرعية والتطرف.

بدوره شدد قعيم على ضرورة العمل المشترك، لا سيما في ملف الهجرة غير الشرعية، مع أهمية إغلاق كافة السبل أمام المتطرفين لتوغلهم، بالإضافة إلى مكافحة تجار البشر عبر المتوسط، مبينًا أهمية تسهيل الإجراءات فيما يخص تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين.

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