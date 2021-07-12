القنصلية الليبية بتونس تطالب المواطنين العالقين بسرعة التوجه لمقرها

طالبت القنصلية العامة الليبية بتونس، الليبيين العالقين، بالتوجه إلى مبنى القنصلية بداية من اليوم الاثنين، من أجل عمل تحليل كورونا «PCR» على نفقة الدولة.

وقال بيان صادر عن القنصلية: “بناء على ما توصل إليه اجتماع السادة لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في جمهورية تونس، تفيدكم القنصلية العامة الليبية تونس، بأنه على الأخوة المواطنين الليبيين العالقين بالعاصمة التونسية، التوجه إلى مبنى القنصلية ابتداء من يوم الاثنين الموافق: (12 / 07 / 2021 م)، مصحوبين بجوازات سفرهم؛ وذلك لأخذ بياناتهم من أجل عمل تحلیل (PCR)، على نفقة الدولة”.

وأضاف البيان “على السادة المواطنين عند أخذ نتيجة التحليل الرجوع إلى القنصلية من أجل التصديق على نتيجة التحليل، والتوجه فورا إلى منفذ رأس اجدير الحدودي للعودة إلى ليبيا”.

وتابع “علما بأن اسم المختبر: (مختبر شمال هیلتون) بجانب نزل الشيراتون مقابل مصحة التوفيق”.