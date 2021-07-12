وزيرة خارجية السودان: يجب أن يكون لبلادنا دور في إحلال السلام بليبيا

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، أنه من الضروري أن يكون لبلادها دور مهم مع روسيا في إحلال السلام بليبيا.

وأضافت المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، إنه “تم التوافق مع روسيا على عودة اللجنة السياسية التشاورية العليا واللجنة الاقتصادية لنشاطها لتفعيل كل العلاقات بين البلدين”.

وأشارت إلى أن “السودان يقدر تأكيد روسيا خلال جلسة مجلس الأمن على ضرورة عدم القيام بإجراءات أحادية في ملف سد النهضة، ولفتت إلى أن العلاقة بين روسيا والسودان ثابتة، معربة عن تقديرها لدعم روسيا للحكومة الانتقالية في السودان”.

وأضافت: “سنوقع اتفاقية تفاهم لإعفاء السودان من ديون روسية، وعلاقات السودان وروسيا تحظى باهتمامات الحكومة السودانية بشقيها السياسي والعسكري، وتحدثنا عن التعاون المشترك لإحلال السلام في أفريقيا”.

من جانبه، قال لافروف إن “روسيا تدعم جهود الفترة الانتقالية في السودان”، ووأكد على ضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان.

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