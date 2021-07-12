وزارة المواصلات: إعادة 800 ليبي عالق في تونس.. والمصابون سيجري علاجهم في مراكز تونسية

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس وسام الإدريسي، إعادة 400 مواطن ليل أمس و400 آخرين صباح اليوم بشكل سلس.

وأوضح الإدريسي، في تسجيل صوتي تابعته قناتنا، أن إجراءات إعادة العالقين بدأت وستستمر لإعادة كافة المواطنين الليبيين العالقين.

وأضاف أن المواطنين العالقين المصابون سيجري التكفل بعلاجهم في مراكز تونسية وإعادتهم بعد تلقي العلاج، مُختتمًا بالتأكيد على أن جميع العالقين التونسيين في ليبيا رجعوا إلى بلدهم، بالإضافة إلى الجثامين أيضًا.

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