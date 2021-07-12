مُحذرًا من انهيار المنظومة الصحية.. متحدث “لجنة كورونا” بالجنوب: مراكز العزل مغلقة لنقص الأكسجين

أكد الناطق باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب إبراهيم الحسناوي، أن مراكز العزل في سبها بشكل خاص والجنوب عامة مغلقة بسبب عدم توافر الأكسجين، لافتًا إلى أهمية إطلاق نداء استغاثة للمنظمات الدولية والإنسانية لدعم المنظومة الصحية في ليبيا.

وأوضح الحسناوي في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن ليبيا تعاني من أزمات، منها انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات، ما أدى لتوقف مصانع الأكسجين عن العمل، مشيرا لعزوف الأهالي عن الحصول على لقاح كورونا، لعدم وضع الدولة إجراءات تشجعهم على التطعيم.

وحذر من انهيار المنظومة الصحية في ليبيا بسبب التزايد الكبير لأعداد الإصابات في البلاد، في ظل وجود نقص في الأدوية بالإضافة إلى النقص الشديد في الأكسجين.

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