القنصلية الليبية: منفذ رأس أجدير سيغلق ظهر الخميس

قالت القنصلية العامة الليبية في مدينة صفاقس التونسية، إن منفذ رأس أجدير الحدودي سيغلق أبوابة في الثانية عشرة، ظهر الخميس المقبل.

جاء ذلك في تنويه موجّه إلى المواطنين العالقين في الجنوب التونسي، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حسب بيان القنصلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعا البيان المواطنين إلى الحضور لمقرها، وإتمام إجراءات المغادرة قبل الموعد المحدد.

بينما بدأت القنصلية العامة في العاصمة التونسية استقبال المواطنين لأخذ بياناتهم من أجل عمل تحليل «PCR» على نفقة الدولة، كما طلبت من المواطنين عند أخذ نتيجة التحليل، الرجوع إليها من أجل التصديق على النتيجة، والتوجُّه فورًا إلى منفذ رأس أجدير.

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وأمس الأحد، سجّلت تونس أعلى حصيلة وفيات يومية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، بواقع 194 حالة، إضافة إلى 9286 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن البلاد تشهد موجة وبائية «غير مسبوقة»، في ظل انتشار واسع للسلالات المتحورة «ألفا» و«دلتا» في جميع الولايات.

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