السويح: البعثة الأممية ساهمت في إطالة أمد الأزمة الليبية في ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن البعثة الأممية ساهمت في إطالة أمد الأزمة الليبية، بسبب دعوتها شخصيات للحوار السياسي ليس لهم تأثير على الأرض، ولا يمثلون أطرافًا فاعلة، بالإضافة إلى توسعها في دائرة التواصل، ما شتت جهودها.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس الأحد، أوضح أن من أزمات البعثة أنها لم تستخدم الحزم مع المعرقلين الحقيقيين، سواء من الليبيين أنفسهم أو من الدول المتداخلة في الشأن الليبي، ولو أن البعثة اتبعت مسار الإعلان الدستوري في الاستفتاء على الدستور، لحسم الأمر، سواء بقبوله من الشعب الليبي أو برفضه وما كان هناك مشكلة الآن، لكنها تجاهلت الأمر وكذلك البرلمان والمفوضية”.

وحول تداعيات تصريحات المشري الأخيرة التي اتهم فيها البعثة الأممية بعرقلة الحوار والاستفتاء على الدستور، قال السويح: “هذه التصريحات قد تساهم في إرباك المشهد، لكن إذا كانت هناك نية صادقة من البعثة بمشاركة كل الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي والتفكير بموضوعية ووضع قاعدة دستورية لصالح الوطن دون تفصيل على أي شخص أو فصيل، فيمكن أن يكون حل وإن كان مؤقتًا، وكل هذا في حال تعذر الاستفتاء على الدستور”، وفق شروطه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية