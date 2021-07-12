العرفي: الخلافات بين النواب هي التي ستفشل اعتماد الميزانية مرة أخرى

ليبيا – استبعد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي أن يتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم المخصصة لهذا الغرض.

العرفي قال في اتصال مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: إن لجنة المالية بمجلس النواب قد أتمت عملها بخصوص الميزانية، وأن الخلافات بين النواب هي التي ستفشل اعتمادها مرة أخرى.

وأفاد من جهة أخرى بأن مجلس النواب شكّل لجنة لوضع قاعدة قانونية لانتخاب الرئيس والتعامل مع مفوضية الانتخابات.

أما بخصوص المناصب السيادية، فقد أوضح أن مجلس الدولة يفترض أن يكون قد أحالها إلى مجلس النواب وسيتم عرضها من الرئيس في جلسة اليوم، ومن ثم تحديد جلسة للتصويت على شاغلي المناصب، بحسب قوله.

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