اوحيدة: يوجد لوبي من أعضاء ملتقى الحوار مؤيد لإطالة عمر حكومة الوحدة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن بقاء حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في الحكم لن يكون مقبولًا بعد تاريخ 24 ديسمبر.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين عزا رفض بقائهما لما تردد عن وجود لوبي من أعضاء ملتقى الحوار مؤيد لإطالة عمر حكومة الوحدة الوطنية.

ولم يسبتعد عضو البرلمان أن تُقدم حكومة الدبيبة على تكرار السيناريو الذي اتبعته سابقتها حكومة الوفاق بتمديد إطار وصلاحيات عملها من عام واحد إلى ما يقرب من خمسة أعوام.

اوحيدة دعا مجلس النواب إلى القيام بدوره في اعتماد قاعدة دستورية يتم بموجبها إجراء الانتخابات في موعدها، محذرًا من أن التأخير في إنجاز هذا الاستحقاق سيتسبب في حدوث انقسام سياسي أكثر حدة مما سبق.

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