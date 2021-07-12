«عون» لـ«السفير البريطاني»: وزارة النفط هي الواجهة السياسية لأي تعاون ولا ينبغي تجاوزها

استقبل وزير النفط والغاز محمد عون بمكتبه، نيكولاس هوبتون، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق له، بحضور رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز وسبل تعزيزها وإمكانيات توسيع مجالات التعاون بينهما”.

وأضاف “وزير النفط والغاز أكد أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات البريطانية على أسس تجارية، هي الواجهة السياسية لهذا النشاط، وينبغي عدم تجاوزها، وأن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تهتم بالجانب الفني التقني لتسيير النشاط”.

بدوره، أكد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، أن الوزارة يهمها أن تنفذ البرامج التدريبية والتطويرية، والدراسات الأكاديمية بمختلف المجالات بالهيئات والجامعات في المملكة المتحدة، لما لها من إمكانيات متقدمة، والشركات النفطية لديها خطط طموحة ترغب في تنفيذها.

وطلب من السفير البريطاني تذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأذونات اللازمة لفتح آفاق تعليمية وتدريبية هامة للقطاع.