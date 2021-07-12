وزارة الخارجية المصرية تبدي استعدادها للتعاون غير المحدود مع ليبيا

ليبيا – التقى السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في القاهرة بمقر ديوان وزارة الخارجية بجمهورية مصر مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبو بكر.

أبو بكر رحب وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للسفارة بمصباح، معربًا له عن دعم مصر الكامل قيادة وشعبًا، للتسوية السياسية الشاملة للازمة الليبية.

وأبدى استعداد وزارة الخارجية المصرية للتعاون غير المحدود مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عملًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر.

وأكد على تمنياته لمحمد عبد العالي النجاح في مهمته كقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة.

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