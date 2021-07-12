ميناء مصراتة يستقبل 6 آلاف رأس أغنام مع قرب العيد

وصلت إلى ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، السفينة “عبدالرحمن كينج”، وعلى متنها ستة آلاف رأس من الأغنام، قادمةً من إسبانيا.

وبحسب بيانات المنطقة؛ فقد تم استيراد هذه الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، وسيتم الإفراج عن الشحنة، بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها، من قبل مكتب الحجر البيطري.

واستقبلت أرصفة الميناء السفينة “أرين”، التابعة للوكيل الملاحي “العالمية”، وعلى متنها 250,015 طنًا من الزيت الثقيل.

وقد رست السفينة “جراند هيوستن”، التابعة للوكيل الملاحي “ليبيا”، وعلى متنها 804 سيارات، قادمةً من إسبانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية