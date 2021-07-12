السفارة الليبية بتونس تطالب العالقين في الجنوب بالتوجه لهذه الفنداق

طالبت السفارة الليبية في تونس المواطنين العالقين المتواجدين في مدن الجنوب بالتوجه لفندق دار جربة وفندق رويال قرطاج بجزيرة جربة حتى يتم تسكينهم وأخذ مسحات الكشف عن كورونا قبل التوجه إلى ليبيا.

وبحسب منصة “حكومتنا” أنه امتثالا لأوامر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فإن السفارة الليبية في تونس تطالب المواطنين العالقين المتواجدين في مدن الجنوب بالتوجه لفندق دار جربة وفندق رويال قرطاج بجزيرة جربة حتى يتم تسكينهم وأخذ مسحات الكشف عن كورونا قبل التوجه إلى ليبيا ومعهم التحليلات السالبة على أن تتكفل الحكومة ببقاء أصحاب العينات الموجبة على نفقتها.

وكان القنصل الليبي في تونس فاضل القريو، أعلن تشكيل لجنة طوارئ تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

وتتضمن الإجراءات الحكومية لإجلاء الليبيين في تونس تشكيل لجنة طوارئ في مطار قرطاج تتولى ترحيل الليبيين مع ضرورة حصول الراكب على تحليل PCR مفعوله 24 ساعة وتسيير رحلات جوية إلى طرابلس وبنغازي من مطار قرطاج وتوحيد عمل شركات الخطوط بهدف إجلاء أصحاب التذاكر.