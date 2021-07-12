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مجلس النواب يبحث مشروع قانون الميزانية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استأنف مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م

وبين الناطق باسم مجلس النواب إن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري.

وتبلغ قيمة الميزانية المقدمة من الحكومة 93.8 مليار دينار موزعة على الباب الأول “المرتبات”: 34.6 مليار دينار، الباب الثاني “الميزانية التسييرية”: 12.6 مليار دينار، الباب الثالث “مخصصات التنمية”: 20 مليار دينار، الباب الرابع “الدعم”: 22.6 مليار، الباب الخامس “الطوارئ”: 4 مليار دينار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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