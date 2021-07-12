“داخلية النواب”: الوضع الوبائي خطير.. والتزام المواطنين واجب

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، بضرورة اتخاذ أقصى إجراءات التأهب لمواجهة انتشار وباء “كورونا” في البلاد.

“الحراري”؛ دعا، في بيانٍ له، السلطات؛ إلى اتخاذ أقصى درجات الاستعداد والقيام بواجباتها لمنع انتشار الوباء، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ حملات التعقيم للأماكن العامة.

وأضاف: هذا واجبٌ وطنيٌ وأخلاقيٌ، والوضع الوبائي خطيرٌ، ولا يجب الاستهانة به.

وحثّ المواطنين على ضرورة التعاون مع السلطات والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة إليهم بهذا الخصوص، وتطبيق إجراءات الوقاية من المرض، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات خاصة في فترة عيد الأضحى، مع الالتزام بارتداء أدوات الوقاية.

وأكد أن مواجهة هذه الأزمة الوبائية هي مسؤولية الجميع، داعيًا السلطات الصحية في البلاد إلى اتخاذ أقصى درجات التأهب، والحرص على تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بمكافحة الوباء في مناطق ليبيا كافة.

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