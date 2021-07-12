ليبيا ومصر تبحثان تيسير الخدمات القنصلية

بحث القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية عمرو محمود عباس أوضاع المواطنين الليبيين بمصر وتيسير الخدمات القنصلية لهم، وكذلك المواطنين المصريين المقيمين والعاملين فى ليبيا

وتناول الجانبين خلال لقائهما اليوم الاثنين بديوان عام وزارة الخارجية المصرية جملة من الموضوعات التى تخص الشؤون القنصلية والتعاون والتنسيق بين مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والسفارة الليبية بالقاهبحسب السفارة الليبية بالقاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”..

وأكد الجانبان ضرورة العمل على ترسيخ تطوير العلاقة بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.