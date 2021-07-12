وزير الصحة: بروتوكول علاجي جديد لحالات كورونا المصابة بمراكز العزل

تباحث وزير الصحة الدكتور «علي الزناتي» مع خبراء الوبائيات في ليبيا، وأساتذة طب المجتمع في كليات الطب بالجامعات، وأعضاء اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حول مستجدات الوضع الوبائي المحلي، فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وقدّم الخبراء توصياتهم بشأن التعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، وتقديم الخدمات العلاجية داخل مراكز العزل والمستشفيات، والخدمات ذات الصلة بالطب الوقائي، بالاستناد إلى الاستنتاجات العلمية الجديدة التي تواكب تطور الجائحة.

واتفق المجتمعون، على تحديث السياسات المتعلقة بتلقي اللقاحات بما يتناسب مع مستجدات الوضع الوبائي، إلى جانب اعتماد إجراءات إضافية لدعم جهود الدولة في التعامل مع المناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي (كورونا)، تتضمن الرفع من عدد متلقي لقاح كورونا فيها، والتشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، كما تم الاتفاق على اعتماد البروتوكول العلاجي الجديد الخاص بالتعامل مع الحالات داخل مراكز العزل.

واتساقًا مع ذلك، أقرّت وزارة الصحة بالاتفاق مع خبراء الوبائيات، عقدَ اجتماعات دورية دائمة، لتدارس مستجدات الوضع الوبائي، وتقييمه، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن وزير الصحة، عقد مساء أمس الأول، اجتماعًا طارئًا لمتابعة الوضع الوبائي المحلي، مع مسؤولين من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وإدارة الطوارئ الصحية، وممثلين عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجهاز الإمداد الطبي.

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