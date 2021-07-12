“رئيس باطنة بن سينا”: سرت لم تسجل أي إصابات بـ”كورونا الهندية”

عقدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بمدينة سرت، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، بقاعة اجتماعات مستشفى بن سينا في مدينة سرت بحضور مختار المعداني عميد البلدية، للوقوف على الوضع الوبائي العام داخل المدينة وما حواليها، ومناقشة الترتيبات اللازمة، والاجراءات الاحترازية، لمجابهة الطفرة الجديدة المتحورة (دلتا) والتي بدأت تتفشى في عدد من المدن والبلدات الليبية .

و أفاد الدكتور عبدالله الأحول رئيس أقسام الباطنة والعزل بمستشفى بن سينا أن مدينة سرت إلى هذا اليوم لم تسجّل فيها أي حالة إصابة بفيروس كورونا الهندية المتحورة (دلتا) ، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي العام في سرت مطمئن وأن المركز والفرق الطبية على أتم الاستعداد لمجابهة هذا الفيروس.

وناقش أعضاء اللجنة، خطورة انتشار هذه الطفرة المتحورة من الجائحة بين السكان، وسرعة تفشيها وأن من أهم الترتيبات التي يجب أخذها في الاعتبار هو توعية المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة المغلقة، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للحد من الانتشار ، والحفاظ على الصحة العامة .