الدبيبة يلزم الوزارات والمؤسسات باتخاذ تدابير وقائية

أصدر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بإلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتشار كورونا.

وشملت التدابير تحديد ساعات الدوام الرسمي وعدد الموظفين الحاضرين، والالتزام بارتداء الكمامة، كما شمل القرار إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح، واستخدام وسائل النقل الجماعي.

وألزم الأسواق العامة والمحال التجارية بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

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