مجلس الدولة يدعو البرلمان لاستئناف الحوار

وجه مجلس الدولة دعوة لمجلس النواب لاستئناف الحوار تأسيسا على مخرجات حوار الغردقة للوصل إلى توافق حول المسار الدستوري.

وقال مكتب رئاسة مجلس الدولة في خطاب موجه لمكتب رئاسة مجلس النواب أنه نظرا لعدم الوصول لتوافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف في الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2021 بخصوص المسار الدستوري المؤدي لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأشار مجلس الدولة إلى ما سبق إحرازه من اتفاق يتعلق بالمسار الدستوري في حوار الغردقة بين مجلسي النواب والدولة داعيا لاستئناف الحوار تأسيسا على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري.