رئيس باطنة بن سينا: سرت لم تسجل أي إصابات بكورونا الهندية

عقدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بمدينة سرت، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، بقاعة اجتماعات مستشفى بن سينا في مدينة سرت بحضور مختار المعداني عميد البلدية، للوقوف على الوضع الوبائي العام داخل المدينة وما حواليها، ومناقشة الترتيبات اللازمة، والاجراءات الاحترازية، لمجابهة الطفرة الجديدة المتحورة (دلتا) والتي بدأت تتفشى في عدد من المدن والبلدات الليبية .
و أفاد الدكتور عبدالله الأحول رئيس أقسام الباطنة والعزل بمستشفى بن سينا أن مدينة سرت إلى هذا اليوم لم تسجّل فيها أي حالة إصابة بفيروس كورونا الهندية المتحورة (دلتا) ، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي العام في سرت مطمئن وأن المركز والفرق الطبية على أتم الاستعداد لمجابهة هذا الفيروس.
وناقش أعضاء اللجنة، خطورة انتشار هذه الطفرة المتحورة من الجائحة بين السكان، وسرعة تفشيها وأن من أهم الترتيبات التي يجب أخذها في الاعتبار هو توعية المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة المغلقة، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للحد من الانتشار ، والحفاظ على الصحة العامة .
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