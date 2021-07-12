بليحق يكشف حقيقة تصويت البرلمان على مشروع الميزانية

نفى الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما تردد من أنباء بشأن تصويت البرلمان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م

ودعا بليحق عبر فحته بموقع “فيسبوك” إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم بإعادة نشرها.

وأضاف بليحق “نُخلي مسؤليتنا القانونية عن أي مواد تنشر (بالصفحات المزيفة) وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تُنشر من غير الصفحات الرسمية .

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