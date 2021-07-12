مُتجاهلاً الرئاسية.. السويحلي للسفير البريطاني: يجب إجراء انتخابات تشريعية أولاً يليها استفتاء الدستور

قال الرئيس السابق لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” عبد الرحمن السويحلي إنه أجرى نقاشًا مثمرًا مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، ونائبته حول أهمية إنجاز انتخابات نزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر.

وذكر السويحلي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنه أكد خلال اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية كأولوية يليها الاستفتاء على مشروع دستور معدل كمسار توافقى مقبول من معظم القوى السياسية، قائلا: “الليبيون فقط هم من يحددون نظام حكمهم وليس أي جهة أخرى”.

وتمسك السويحلي، خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات في جنيف، بضرورة إجراء انتخابات تشريعية أولًا ثم مناقشة المسار الدستوري بعد ذلك، وبعدها إجراء الانتخابات الرئاسية إذا تم التوافق على ذلك.

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