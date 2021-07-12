هذه نتائج جلسة البرلمان اليوم

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي أنعقدت اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس واصل خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م

وجرى خلال الجلسة الإستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشاته من قبل النواب.