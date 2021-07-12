البرلمان يعلق جلسة مناقشة مشروع الميزانية إلى يوم غدٍ الثلاثاء

ليبيا – علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي أنعقدت اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عبدالله بليحق أكد في تصريح له نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن المجلس واصل مناقشاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 .

وأشار إلى أن النواب استمعوا خلال الجلسة للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالبرلمان حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية.

بلحيق نوه إلى أن الجلسة عُلقت إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

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