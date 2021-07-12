اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب و«يونسيف»

وقعت وزارة الشباب اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بديوان عام الوزارة.

وحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، فقد تضمنت الاتفاقية عدداً من المشاريع الموجهة للشباب بمختلف البلديات، والتي ستنطلق المنظمة في تنفيذها عبر آلية عمل مشترك مع فريق عمل وزارة الشباب بمختلف مناطق ومدن ليبيا.

وقعت الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير المهندسة رندة غريب، ومن جانب المنظمة الممثل الخاص لـ«يونيسيف» بليبيا عبدالقادر موسى.

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