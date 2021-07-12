اجتماع أمني موسع بطبرق لوضع خطة تأمين عيد الأضحى

عقدت الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، اجتماعها الدوري مع الغرف الأمنية الفرعية التابعة لها، اليوم الاثنين برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق “اللواء ناجي بوعلوية” اجتماعا أمنيا موسعا مع الغرف الامنية الفرعية طبرق وجغبوب و أمساعد و بئر الاشهب بالإضافة إلى فرع الاستخبارات العسكرية طبرق وسرية الشرطة العسكرية طبرق ، وحضور عضو المجلس التسييري طبرق، وذلك بمقر ” منطقة طبرق العسكرية ” .

وبحسب إيجاز صحفي للغرفة الأمنية، جاء الاجتماع لبحث تعزيز الأمن ومتابعة الاجراءات بمختلف الأجهزة الأمنية التي تقوم بتنفيذ كل ما تم مناقشته خلال الفترات السابقة، وشملت محاور ما تم التنسيق عليه مسبقا 4 نقاط أساسية وهي:

وضع خطة تأمين للمدينة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك . تنظيم حملة على الإجراءات المتعلقة بالمركبات الألية بجميع المخالفات بعد عيد الأضحى المبارك. اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بقيادة الاجانب للمركبات الألية بدون إجراءات قانونية بعد عيد الأضحى المبارك . انطلاق حملة على المخالفات والظواهر السلبية بالمنطقة الصناعية وإزالة المخلفات الموجودة في الأماكن العامة بعد عيد الأضحى المبارك .

وناقش المجتمعون، أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية وجاء للوقوف على تذليل الصعاب بمختلف الخدمات التي يحتاجه المواطن، بالإضافة الى البدء في تنفيذ بعض النقاط التي تم سردها في الاجتماع والتي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بمديرية أمن طبرق كالإجراءات المرورية وغيرها من المخالفات ، هذا وشدد رئيس الغرفة الأمنية اللواء ناجي بوعلوية على تطبيق كل ما جاء خلال الاجتماع ، للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بالمدينة .