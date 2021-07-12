لجنة مكافحة فيروس كورونا في سرت تجتمع لبحث الوضع الوبائي

اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سرت صباح اليوم الاثنين للوقوف على الوضع الوبائي العام داخل المدينة والمناطق المجاورة.

عقد الاجتماع بمستشفى بن سينا التعليمي بحضور عميد البلدية، وخلاله جرت مناقشة الترتيبات اللازمة للتعامل مع وضع الوباء، والإجراءات الاحترازية، لمجابهة الطفرة المتحورة للفيروس، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشدد الحاضرون على ضرورة تكاثف الجهود بين كافة المؤسسات الطبية بالمدينة وتنشيط ودعم عيادة الحميات وقسم العزل، بالإضافة توعية المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة المغلقة، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للحد من انتشار الوباء.

حضر الاجتماع مدير مديرية الأمن ومدير عام مستشفى بن سيناء ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض وعميد كلية الطب بجامعة سرت وأعضاء لجنة التقصي والرصد وعدد من الاستشاريين والاخصائيين بمركز العزل بسرت.

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