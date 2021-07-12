الدبيبه يبحث مع ديوان المحاسبة عراقيل تنفيذ الخطة التنموية للعام 2021

بحث حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مع ديوان المحاسبة عراقيل تنفيذ الخطة التنموية للحكومة للعام 2021

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بديوان المحاسبة ضم رئيس الحكومة ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة لرئاسة الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووكيل الديوان علاء المسلاتي وعدد من مدراء الإدارات الفنية بالديوا بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع “فيسبوك”.

وناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية للعام 2021، وخاصة في عدد من المشاريع الأساسية المتعلقة بمشروعات الكهرباء والمواصلات.

وتم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على وضع آلية عملية لمتابعة الإجراءات التعاقدية المحالة لديوان المحاسبة.