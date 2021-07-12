بليحق: مجلس النواب استمع للتقرير النهائي حول الميزانية

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري حيث واصل المجلس مناقشاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإنه تم خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشته من قبل النواب، وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.