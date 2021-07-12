المشري يبحث الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع وزير الاقتصاد محمد الحويج الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الطرفين تبادلا خلال لقائهما بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، حيث قدّم الوزير إحاطة لرئيس المجلس عن زياراته الأخيرة لعدد من المناطق في البلاد وآخرها المنطقة الجنوبية، وما تعانيه من قلّة الإمكانات ولا سيما انعدام الوقود والسيولة النقدية، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية تفتقر إلى أبسط الاحتياجات اليومية.

من جانبه ألمشري استعداد مجلس الدولة تقديم كل العَون لوزارة الاقتصاد لإنجاح مهامها وتقديم خدماتها بكافة ربوع البلد.