وزير النفط والغاز يتفقد أول بئر يضخّ منذ عام 1959

أنهى وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون، برفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف جاد الله حمد العوكلي، زيارتهما لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وبعض المواقع التابعة لها كحقلي التحدي و زلطن.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، استمع الوزير خلال الزيارة لمستخدمي هذه المواقع، والتعرف على مطالبهم، والاستماع إلى مقترحاتهم، كما ناقش مع مسؤولي هذه المواقع سير العمليات النفطية، وتابع المشاريع الجارية والمجدولة.

وأكد وزير النفط على أن الوزارة تعطي موضوع البيئة أهمية بالغة، وأنها تسعى تماماً للتحول نحو الإقلال من الغاز المحروق، والعمل على إصحاح البيئة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، كما دعى لتفعيل برامج التنمية المستدامة في المناطق المجاورة لهذه المواقع النفطية، مشدد على فاعلية وجدية تطبيق برامج الأمن والسلامة للأفراد ثم للمنشآت.

ووقف الوزير على المشاكل والعقبات التي تعرقل زيادة عمليات الإنتاج، كما تابع مقدار الدمار الذي خلفته الحروب والخلافات، وتعرف على آلية الإعمار التي أتبعتها الشركة من إجل إعادة الحياة إلى مرافقها الحيوية من جديد.

كما زار الوزير البئر المشهور C1 كونه أول بئر نفط في ليبيا، والذي ولله الحمد لازال يضخ من العام 1959 وحتى اليوم.