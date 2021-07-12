تدني المستوى المعيشي يثير استياء أهالي أغواط

انتقد أهالي منطقة أغواط بمرزق تدني المستوى المعيشي في قريتهم خصوصا مع قرب عيد الأضحى المبارك، إثر إخفاق الحكومات في المحافظة على دعم الشعب، إضافة إلى التأخر بالرواتب وغيرها.
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قناة ليبيا
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