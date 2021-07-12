جلسة حوارية في سبها تعدد مخاطر عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات

نظمت جمعية «أصدقاء اليونسكو» الأدبية في سبها اليوم الاثنين جلسة نقاش عن «تداعيات فشل ملتقى الحوار السياسي فى جنيف» في التوصل إلى القاعدة الدستورية للانتخابات، ومنها خطورة هذا الفشل على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري والاقتصادي.

وقال الناشط السياسي عمر أبوسعدة إن تداعيات فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل يعني عدم القدرة على الخروج من الفترات الانتقالية و البقاء فى جحيم الازمة.

وأشار إلى أن المخاوف من عدم الاتفاق تصل إلى القلق المستمر على وحدة التراب الليبي، وعودة شبح الحرب، فشل عمل لجنة 5+5 المرتبطة بالمسار السياسي السلمي.

وتابع: «إذا استمر نزاع الفرقاء بهذة الوتيرة حتما ستقوى شوكة المرتزق المحتل وستضعف و تنتهك السيادة الوطنية ويستمر الوضع الامني الهش للدولة، ما يتسبب في انتشار الحركات والتنظيمات الدموية المتطرفة و تزداد تجارة البشر و المخدرات و الهجرة غير الشرعية».

من جانبه، كد مسعود بكاكو مهتم بالشان العام لبوابة الوسط ان الشعب الليبي ليس قاصر وأنه صاحب الحق الاصيل فى اختيار قيادتع عبر الانتخابات.

وأضاف ان فشل الحوار السياسي يعني «العودة إلى الحرب و النزاع المسلح الى جانب استمرار الطبقة الحاكمة كسلطة امر واقع تسيطر على مفدرات الشعب الليبي و ثرواثه وتتحكم فى مصيره».

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