مجلس الدولة يدعو البرلمان لاستئناف الحوار تأسيسا على مخرجات الغردقة

ليبيا – دعت رئاسة مجلس الدولة الإستشاري اليوم الإثنين رئاسة مجلس النواب لاستئناف الحوار تأسيسا على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري.

مجلس الدولة قال في خطابه الموجه لرئاسة البرلمان إن الدعوة جاءت نظرًا لعدم الوصول لتوافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف في الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2021 بخصوص المسار الدستوري المؤدي لانتخابات 24 ديسمبر القادم.

وأشار مجلس الدولة إلى ما سبق إحرازه من اتفاق يتعلق بالمسار الدستوري في حوار الغردقة بين مجلسي النواب والدولة، داعيا لاستئناف الحوار تأسيسا على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري.

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