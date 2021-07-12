الترجمان: تركيا لا تعير اهتمامًا لما يقرره المجتمع الدولي بشأن الاستقرار في ليبيا

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن تركيا لا تريد إخراج المرتزقة التي دفعت بهم إلى الأراضي الليبية، رغم مخرجات مؤتمر برلين2 الذي عقد في أواخر يونيو الماضي وأوصى بضرورة خروج المرتزقة من البلاد.

الترجمان وخلال مشاركته في النشرة الإخبارية على شاشة قناة “الغد” المصرية أمس الأحد، أضاف أن تركيا ترى أنها ليست قوى أجنبية وأنها دخلت بفعل اتفاقات مع حكومة الغرب، لكنها تتناسى أن وجودها ضد رغبة الشعب الليبي.

وبين الترجمان أن تركيا تحاول إنشاء مزيد من القواعد العسكرية في عدد من المناطق الليبية، مشيرًا إلى أنها لا تعير اهتمامًا لما يقرره المجتمع الدولي للذهاب إلى مزيد من الاستقرار في ليبيا.

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